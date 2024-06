Il 30 giugno si finirà di liquidare la prima tranche dei 39 milioni del fondo ristoro per il mondo del turismo, ferma da un anno. A dare l’annuncio, con tanto di data ufficiale, è stato l’onorevole Gianluca Caramanna, deputato della X commissione parlamentare attività produttive e turismo, nonché membro dell’Osservatorio Nazionale Turistico. “La scadenza del primo semestre ci è stata confermata dal Mef - ha dichiarato l’onorevole -. Purtroppo i tempi per alcune verifiche sono stati più lunghi del previsto, ma ora i ristori possono ripartire”.

L’onorevole Caramanna è intervenuto in occasione della terza convention Maavi. Tra le altre cose ha inoltre anticipato che il 30 dicembre prossimo sarà online anche una sorta di “golden list” che sarà il primo passo per la creazione di un albo ufficiale dei direttori tecnici di agenzia. Un tentativo, non la soluzione, per contrastare il fenomeno dell’abusivismo.