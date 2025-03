Viaggiatori digital oriented, ma curiosi e pronti a entrare in agenzia. Sebbene sia la generazione attualmente più digitalizzata e propensa ad affidarsi massivamente ai social network per pianificare i viaggi, la Gen Z può rivelarsi come la nuova promessa della distribuzione.

A dirlo gli ultimi dati relativi alle nuove abitudini di consumo diffusi da Euromonitor all’Itb di Berlino.

“La Generazione Z inizia a essere molto interessante perché comincia ad avere un maggiore potere di acquisto e perché ha abitudini di acquisto uniche - spiega Stephen Dutton, client insight research manager Euromonitor - perciò risulta ancora più curioso il fatto che il 31% dei young traveller affermi di voler prenotare un viaggio in un’agenzia fisica”. L’acquisto in agenzia è infatti visto dai nuovi viaggiatori come vera e propria “esperienza”, da provare almeno una volta.

Tra le altre tendenze cresce il wellness e l’attenzione per l’ambiente. “Il 67% afferma di voler spendere di più per rilassarsi - precisa Dutton - e il 51% è disposto a spendere il 30% in più per soluzioni sostenibili”.