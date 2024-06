Centosessanta adv per un focus sul valore del presente, nonché un appuntamento per capire come cavalcare il futuro. È stato questo il fulcro degli speech che si sono alternati sul palco della convention del Gruppo Bluvacanze, organizzata presso il Kappa Club Iberostar Palmeraie di Marrakech.

“Guardando l’esito delle nostre recenti attività, ossia le tre Academy annunciate a novembre, i feedback sono positivi - commenta Claudio Busca, direzione retail del Gruppo Bluvacanze -. Abbiamo avuto una partecipazione media di 200-250 persone per ogni singola sessione di formazione, abbiamo tenuto oltre 20 lezioni e gli adv hanno risposto con impegno e curiosità”.

Costante è quindi il lavoro con e per le adv, così come emerge pure dalle parole dei partner che si sono uniti al tavolo di discussione. “Stiamo cercando di migliorare il rapporto con le adv implementando la percezione del brand e dei prodotti, agendo contemporaneamente su commissioni e incentivi” sottolinea Michele Mazzini, direttore generale di Kappa Viaggi. “Parallelamente – prosegue – stiamo rendendo il sito più efficiente con l’aggiunta altresì di nuove compagnie aeree come Wizz Air, Vueling, Neos ed Air Arabia”.

Anche sul fronte dei collegamenti, è chiara l’attenzione al trade. Lo sottolinea Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director di Gnv, che evidenzia come la compagnia abbia deciso di investire avviando due uffici dedicati alle adv sia in Italia sia all’estero oltre a strutturare un customer service ad hoc per le adv premium.