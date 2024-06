È ‘Now’ la parola chiave della convention Bluvacanze che si apre oggi al Kappa Club Iberostar Palmeraie di Marrakech. Una “convention immersiva”, commenta Claudio Busca, direzione Retail del Gruppo Bluvacanze, “siamo a inizio stagione ed è stata pensata per prenderci un momento per noi”.

Ad aprire i lavori, dopo il benvenuto di Michele Mazzini, direttore generale Kappa Viaggi - main partner dell’evento -, i saluti del Console Onorario della Repubblica Italiana a Marrakech, Karim Benfallah, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Italia e Marocco.

Entrare nel momento

“La convention è immersiva perché l’abbiamo strutturata con l’obiettivo di entrare nel momento, nel ‘Now’ appunto, e per capire cosa stia succedendo nel settore - prosegue Busca -. È inoltre un’occasione per fare team building e per vivere insieme questa destinazione, ragion per cui ringraziamo l’Ente Nazionale Per Il Turismo Del Marocco che ci ha supportato”.

Il futuro, dunque, è adesso. È ora che occorre cambiare l’approccio al cliente riuscendo – in prospettiva 2027 – dedicando a lui l’80% del tempo. “Cosa possiamo fare?”, ha domandato alle adv presenti Antimo Russo, direzione Network Gruppo Bluvacanze. “Siamo una categoria complessa che forse non è più di appeal. Dobbiamo accettare il presente e di conseguenza l’AI che rivoluzionerà le nostre abitudini. Combattere o allearsi con questo strumento? Usarlo, trasformando una minaccia in opportunità”.