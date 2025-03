Gruppo Uvet: febbraio positivo per il business travel

Febbraio positivo per il business travel, come sottolinea una nota del Gruppo Uvet, che analizza il Business Travel Trend, l’indice mensile sui dati del business travel in Italia realizzato attraverso il censimento dei dati di un campione rappresentativo di aziende.

Il BTT Travel Value a febbraio 2025 si attesta a quota 103, testimoniando una stabile crescita rispetto al periodo pre-pandemico e un incremento di 6 punti rispetto a febbraio 2024.

Il BTT Transazioni aumenta di 5 punti rispetto allo scorso anno. La crescita è quindi sostanzialmente omogenea generando una spesa media che si attesta a 127 rimanendo stabile sempre rispetto allo scorso anno. A febbraio 2025 il BTT Travel Value dei voli arriva a quota 90 rispetto a 84 di febbraio 2024. Si segnala una crescita del BTT per i voli nazionali di 13 punti rispetto a febbraio 2024. Anche il BTT Travel Value dell’area Rail e dell’area Hotel registra una crescita di 8 punti per entrambi i settori rispetto allo scorso anno. Sostanzialmente stabile il BTT Transazioni e Travel Value dell’area Car Rental, con un incremento della spesa media di 3 punti.