“Il 2025 è partito bene, trainato dall’advance booking sull’estate e dai ponti di primavera, che quest’anno offrono ottime occasioni di vacanza. È tuttavia presto per fare previsioni: il contesto geopolitico incerto per ora stimola i clienti ad assicurarsi di più, ma in caso di cigni neri potrebbe ripercuotersi sulla domanda e incidere sulla propensione al viaggio”.

Così Christian Garrone, responsabile Iintermediazione Assicurativa I4T, traccia un primo quadro di del 2025. “A questa incertezza - aggiunge - rispondiamo puntando su tutti gli asset che ci contraddistinguono: prodotto versatile, ma anche tecnologia e consulenza”.

Coperture differenziate

Sul fronte del prodotto la parola d’ordine è differenziazione: “Puntiamo su coperture sempre più complete – prosegue Garrone – come le polizze Medico/Bagaglio e Annullamento della linea Silver, e su prodotti dedicati a specifici segmenti di mercato, come la I4School per le gite e i viaggi di istruzione. Le polizze sono valide anche in caso di viaggi legati a operazioni ‘welfare’ e l’indennizzo per l’annullamento del viaggio viene messo a disposizione dell’assicurato sottoforma di voucher”.

Le polizze Medico/Bagaglio della linea Revo sono valide per assicurati fino a 89 anni di età e possono essere stipulate anche in caso di viaggi con partenza dall’estero, purché l’assicurato sia residente o domiciliato in Italia.

Per la copertura Annullamento, invece, si spazia dall’Annullamento Silver con massimale fino a 9.500 euro, alla formula ‘special edition’, che permette di annullare per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile fino a 13 giorni dalla data partenza; e ancora, dalla garanzia sull’annullamento del viaggio per atti di terrorismo alle polizze Annullamento ‘all risks’ dedicate anche agli assicurati che non risiedono in Italia.

Le polizze ancillari

A disposizione degli agenti di viaggi ci sono poi le polizze ancillari: coperture ‘add-on’ che i dettaglianti possono aggiungere ai pacchetti in organizzazione diretta o intermediati, a copertura di specifiche tipologie di rischi. Tra queste, I4Flight, che interviene in caso di cancellazione di qualsiasi mezzo di trasporto regolarmente prenotato, indipendentemente dal motivo della cancellazione, I4Connection, contro la perdita della connessione tra due voli e/o con crociere marittime, e la polizza parametrica Ritardo Volo, che indennizza automaticamente il cliente in caso di ritardo all’atterraggio superiore a 3 ore.