Tempo di bilanci in casa del network Info Vacanze. Il presidente, Roberto Agirmo, prende spunto dal festeggiamento per i 26 anni di attività del Gruppo Info Vacanze, che a oggi conta 115 agenzie di viaggi affiliate.

“Un traguardo significativo - spiega il presidente - considerando che il 95% delle nostre agenzie sono nate da zero, senza provenire da altri network. A livello nazionale, siamo un punto di riferimento per chi desidera aprire un’agenzia di viaggi indipendente, con licenze di proprietà diretta. Le regioni con la maggiore presenza di agenzie affiliate, in ordine di diffusione, sono Campania, Lombardia, Lazio e Sicilia, Puglia e Sardegna, Toscana, Veneto”.

“Negli ultimi due anni, abbiamo sviluppato un servizio dedicato a chi già opera, direttamente o indirettamente, nel mondo dei viaggi, aiutando queste realtà a regolarizzare la loro posizione e a potenziare il proprio business”.

Il 2025 porterà due importanti novità nel network: l’aggiornamento del gestionale amministrativo (sviluppato internamente) e il lancio ufficiale dell’App ‘Mr Bus’, dedicata al mondo del travel bus, che coinvolgerà tutte le agenzie del gruppo.

“Per supportare la nostra crescita, abbiamo ampliato il nostro staff con quattro nuovi collaboratori: Alessio Levi Minzi è direttore Commerciale e supervisore dell’area social; Patrik Bonomo è il referente nuove affiliazioni e responsabile sviluppo commerciale dell’App Mr Bus; Luna Agirmo è responsabile social media marketing e booking; Ambra Scanferla è una nuova operatrice booking”.

“Come obiettivo – chiude il presidente - puntiamo a raddoppiare il fatturato aggregato e il numero di agenzie entro il 19 agosto 2026. Un traguardo ambizioso, ma ci impegneremo al massimo per raggiungerlo, o almeno per avvicinarci il più possibile. Perché il 19 Agosto? Perché è il regalo che voglio “farmi” per il mio di compleanno”.