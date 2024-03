Le città italiane preferite dagli stranieri: la classifica Jetcost

Roma per tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi. Milano per i britannici. Sono queste le mete italiane preferite dalla clientela estera secondo le ricerce su jetcost.it. La piattaforma ha annunciato le classifiche delle destinazioni in vista della Pasqua, con qualche sorpresa.

Sul fronte generale, le ricerche di voli sono aumentate del 13%, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 16% rispetto alla Pasqua del 2023. “È quindi l’anno con il maggior numero di ricerche nella storia”, conclude la nota di Jetcost.

Per quanto riguarda i turisti italiani, invece, le città più ricercate sono:

1. Parigi

2. Amsterdam

3. Barcellona

4. Londra

5. Napoli

6. Catania

7. Milano

8. Roma

9. Praga

10. Madrid

11. Lisbona

12. New York

13. Valencia

14. Palermo

15. Siviglia

16. Istanbul

17. Budapest

18. Vienna

19. Bucarest

20. Tenerife

21. Marrakesh

22. Berlino

23. Torino

24. Firenze

25. Bari