Si chiama EquoEventi ed è una realtà nata circa 10 anni fa con l’obiettivo di riutilizzare tutto il cibo che normalmente si spreca in occasione di meeting o congressi. “Avere un evento dove poi avanzerà del cibo non è una colpa, fa parte delle regole - ha dichiarato Carlo De Sanctis, uno dei fondatori -. È tuttavia il trasformare quegli avanzi in qualcos’altro, senza farli diventare rifiuto, che fa la differenza”. Il cibo avanzato e recuperato viene infatti poi distribuito attraverso una rete di associazioni ed enti sia cattolici che laici, mense e caritas. Attiva su Roma, Milano, Torino e Lecce, EquoEventi nel 2024 ha recuperato cibo da 106 appuntamenti e dato da mangiare a quasi 25mila persone.