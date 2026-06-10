Monarch Travel lancia Monarch Online per il trade italiano

Una nuova piattaforma b2b per Monarch Travel, Dmc per il Marocco attiva da 30 anni sul mercato italiano. Il corrispondente locale lancia infatti Monarch Online, uno strumento dedicato ai tour operator e alle agenzie di viaggi, che vuole consentire ai professionisti del settore di gestire prenotazioni, disponibilità e offerte in tempo reale tramite un sistema centralizzato e intuitivo, ottimizzando i tempi operativi e migliorando così la qualità del servizio offerto ai clienti finali.

“Monarch Online rappresenta una soluzione moderna e tecnologicamente avanzata – commenta Ali Benaddou, ceo di Monarch Travel Marocco - pensata per semplificare la gestione operativa, aumentare le opportunità di business, ottimizzare i tempi di risposta e muoverci insieme ai nostri partner verso una trasformazione digitale completa ed efficace”.

Monarch Online è, infatti, il primo brand Dmc online in Marocco ad offrire una piattaforma b2b per la prenotazione diretta di pacchetti turistici di più giorni, con partenze settimanali dalle principali città, garantiti senza un numero minimo di partecipanti e con conferma immediata, oltre a 1.500 strutture alberghiere in Marocco a prezzi competitivi per soggiorni brevi su base privata in base al budget dei clienti e con pagamento diretto online.