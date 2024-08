Nuovo direttore commerciale per Playa Hotels & Resorts

Un nuovo direttore commerciale per i mercati di Italia, Francia, Spagna e Portogallo, oltre che di Regno Unito e Irlanda per Playa Hotels & Resorts.

Si tratta di Silvia Catena, che apporta al team una vasta esperienza avendo precedentemente lavorato prima con TripAdvisor, poi con Cara Hotel Marketing, gestendo un ampio porfolio di oltre 70 hotel nei Caraibi per il mercato britannico ed europeo.

Con l'inizio del suo ruolo, il mandato di Catena includerà la guida delle prestazioni di vendita per i singoli marchi di Playa in tutti i mercati, il mantenimento ed il miglioramento delle relazioni con i partner, la costruzione di relazioni nuove e significative, nonché la garanzia che i partner chiave siano pienamente formati sui prodotti e visitino regolarmente le proprietà selezionate di Playa per mantenere le conoscenze fresche ed utilizzabili. Gli agenti di viaggi italiani sono al centro dell'attenzione, con la crescita delle relazioni e la formazione su www.playarewards.com , che rappresentano le massime priorità.

“Sono felice di lavorare con Playa Hotels & Resorts – dice Silvia Catena -. La mia esperienza di rappresentanza nei Caraibi si presta perfettamente a questo mandato commerciale e non vedo l’ora di lavorare con il team per aiutare a promuovere Playa ed i suoi marchi in Italia e negli altri mercati chiave emergenti”.

La nomina di Catena rientra in un periodo di crescita significativa per il team europeo di Playa Hotels & Resorts, sia dal punto di vista commerciale che con in mente un maggiore coinvolgimento degli agenti nei singoli mercati. Playa ora ha una spinta commerciale dedicata nei mercati emergenti.