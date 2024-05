Scalapay, partnership con Adyen per il Bnpl

Scalapay ha firmato una partnership strategica con la piattaforma tecnologico-finanziaria Adyen. La collaborazione vedrà Adyen processare i pagamenti a rate effettuati tramite Scalapay, consentendo ai suoi clienti di avere accesso alla soluzione del ‘Buy Now, Pay Later’ di Scalapay che include merchants come Veralab, Douglas, Twinset, Alpitour, Best Western e altri ancora. I clienti potranno attivare la soluzione di pagamento Scalapay direttamente dalla piattaforma di Adyen.

“Adyen - commenta Simone Mancini, ceo di Scalapay - ha creato una soluzione di pagamento apprezzata da moltissimi brand e in tanti mercati. Questa partnership ci consente di velocizzare la crescita di Scalapay, offrendo un modo semplice e veloce per attivare il pagamento rateale su molteplici brand partner. Per noi questo significa ampliare il portafoglio di merchant alla nostra base di oltre 6 milioni di utenti”.

“Grazie alla nostra capacità di acquiring a livello globale e a licenze e contatti locali - continua Gabriele Bellezze, country manager Italy di Adyen - supporteremo Scalapay nell’elaborazione delle transazioni Bnpl in modo semplice e veloce, in Sud Europa, così da garantire tassi di autorizzazione più elevati e saldi più rapidi in ciascun mercato”.