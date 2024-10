Mass media, social, internet o agenzie? Chi tra questi influenza maggiormente la scelta degli italiani su che viaggio fare? Una ricerca condotta da Interface e presentata al TTG Travel Experience dimostra come il nostro Paese, che resta comunque fortemente intermediato nel settore del turismo, ha degli influencer diversi per fascia di età.

I mass media restano ancora il principale canale di informazione e di influenza per la scelta della destinazione delle vacanze. La strategia di comunicazione e influenza dei giornali e siti online è diversa a seconda del tipo di target. Se ad esempio ci si rivolge ad un pubblico over 40, ancora propenso a informarsi attraverso la lettura di articoli, la comunicazione tradizionale sarà ancora sufficiente. Se invece si cerca di captare la curiosità dei più giovani bisogna considerare che il tempo di attenzione che viene dedicato ai messaggi è molto minore. All’interno della categoria young, inoltre, bisogna suddividere tra la Generazione X (i quarantenni), che legge ma preferisce anche le pillole video alla lettura; i Millennials, che invece seguono i podcast per lasciarsi trasportare dell’immaginazione; infine i più piccoli, i ventenni e giù di lì, la cosiddetta Generazione Z, che dedica alla ricerca e alla lettura ancora meno tempo e predilige, quindi, il mondo dei social e dei reels.

Le agenzie di viaggi sono lo strumento per informarsi privilegiato dai senior (ovvero gli over 50 o Boomers) e dalla Generazione X, ma anche dai Millennials, che però tendono a spacchettare i servizi. Questa predisposizione cresce con il diminuire della distanza del viaggio: nelle destinazioni a breve raggio, infatti, oltre il 71% dei viaggiatori tra i 30 e i 40 anni tende a comprare il volo ma non i servizi, che invece si cerca di reperire in loco. Nei viaggi intercontinentali questa stessa percentuale scende al 19,8%.

Tutte le categorie di viaggiatori infine, senza distinzione di età, tendono comunque ad usare i comparatori di prezzo prima di effettuare le proprie scelte.