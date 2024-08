Turismo accessibile: in arrivo 50 milioni di euro

In arrivo 50 milioni di euro per il turismo accessibile. La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone e la ministra del Turismo Daniela Santanchè hanno infatti firmato il decreto sui criteri di riparto del Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità per il finanziamento di interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo.

“Il turismo deve saper proporre esperienze aperte e inclusive, garantendo a tutte le persone, senza alcuna distinzione, parità di accesso alle strutture, ai trasporti e alle attrazioni delle nostre meravigliose località: non a caso uno dei pilastri fondamentali del Piano Strategico del comparto è proprio l’accessibilità”, ha commentato Santanchè, aggiungendo che “è fondamentale che tutti i turisti abbiano le stesse opportunità di godere appieno delle bellezze della nostra Nazione, senza alcuna limitazione, eliminando ostacoli e barriere per garantire una vera inclusione. Con il ministro Locatelli ci accomuna una condivisione di intenti ed obiettivi che ci aiuterà, attraverso il gioco di squadra, a rendere il turismo sempre più accessibile”.