Piccoli gruppi e single, magari con una vacanza all inclusive in una meta non troppo gettonata con un viaggio ‘Jomo’, ossia lontano dalla frenesia. Tutto questo senza rinunciare alle esperienze immersive e local, possibilmente create da un professionista.

Sono questi i trend per il 2025 in agenzia di viaggi secondo il report Unpack '25: le tendenze di viaggio realizzato da Expedia Group.

Se, infatti, nel 2024 un viaggiatore su 3 ha preferito le vacanze in solitudine, più tranquille e all inclusive, le proiezioni per l’anno prossimo confermano questa tendenza. Nell’anno che si avvia alla conclusione il 30% delle prenotazioni avvenute su Expedia TAAP ha riguardato infatti viaggi in solitaria. Le vacanze di coppia continuano a rappresentare la maggioranza assoluta con il 53% delle ricerche, ma i gruppi sono in calo.

“Questo cambiamento nei trend di viaggio evidenzia l'opportunità, per il 2025, di concentrarsi sull'offerta di esperienze ed escursioni pensate per piccoli gruppi – dice Robin Lawther, vicepresidente di Expedia TAAP -. Per il 2025, il consiglio è di sviluppare strategie mirate, rivolte a chi viaggia da solo o in coppia. La proposta di itinerari personalizzabili e flessibili consente di rispondere alle esigenze di questi viaggiatori, assecondando al contempo la loro propensione per esperienze uniche e ricche di emozioni”.

Altro trend del 2025 è il ritorno della vacanza all inclusive. Un terzo dei viaggiatori appartenenti alla cosiddetta Generazione Z, ovvero i trentenni, afferma di aver rivalutato i resort all inclusive. In questo gruppo, più di quattro persone su dieci dichiarano che i resort tutto compreso sono il loro tipo di alloggio preferito, mentre le ricerche con il filtro “all inclusive” sono aumentate del 60% rispetto all’anno scorso.

Cresce anche l'interesse per gli JOMO travel, ovvero i viaggi lenti. L’opposto del concetto di “FOMO travel” (”fear of missing out”), ossia la paura di perdersi qualcosa, i viaggi JOMO (”joy of missing out”) sono la scelta di staccare la spina dalla frenesia della vita quotidiana con vacanze all’insegna del relax, al mare o in montagna. È la scelta dei viaggiatori che cercano pace e tranquillità, anziché mete turistiche affollate. Infatti, il 62% afferma che questo tipo di vacanza riduce l'ansia e lo stress, mentre quasi la metà dichiara che aiuta a sentirsi più vicini ai propri cari.

Infine le mete. Il 63% dei viaggiatori si dichiara sempre più interessato a scoprire mete alternative, anche se poi New York rimane la destinazione più ricercata. Il prossimo anno, dice Expedia, conviene tenere d’occhio però anche Reims in alternativa a Parigi, Brescia invece di Milano o Santa Barbara anziché Los Angeles. Il 2024 è stato però l’anno dell’Asia, e il trend continuerà anche nel 2025. Tokyo, Singapore, Kyoto, Osaka, Hong Kong e Bangkok, queste le città preferite dell’Oriente.