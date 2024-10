Uber sta valutando l’ipotesi di acquisire Expedia. Un’operazione che, se andasse in porto, sarebbe la più importante per l’azienda, considerando che la capitalizzazione di mercato di Expedia è pari a quasi 20 miliardi di dollari.

A riportarlo è il Financial Times, che sottolinea come Uber Technologies abbia ingaggiato dei consulenti per valutare la fattibilità dell’operazione. Un’operazione che si inserisce nel percorso di diversificazione dell’attività della società, che negli ultimi anni ha ampliato il raggio d’azione unendo al servizio di trasporto automobilistico privato le prenotazioni di treni e voli, e poi ancora consegna di cibo, logistica aziendale e advertising, nell’intento di trasformarsi in una sorta di ‘super app’.

Per ora le due aziende non commentano e non è stato fatto alcun approccio formale, ma sembra che il lavoro degli advisor stia procedendo.