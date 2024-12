Corea del Sud, estesa fino alla fine del 2025 l’esenzione dal K-Eta per 67 Paesi

Mentre continuano le tensioni tra il presidente Yoon Suk-yeol e il Parlamento, dopo i fatti della scorsa settimana, la Corea del Sud annuncia novità sul fronte dei viaggi. L’esenzione dalla procedura di registrazione elettronica K-Eta sarà prorogata fino al 31 dicembre 2025 per 67 Paesi, inclusa l’Italia.

Ancora per un anno, quindi, i cittadini italiani e di altre nazionalità - l’elenco completo è consultabile su visanews.com - potranno raggiungere la Corea del Sud senza richiedere l’autorizzazione digitale, che ricalca l’Esta americano e le altre procedure in via di applicazione nel Regno Unito e in Europa.

Una decisione, quella presa dal Governo sudcoreano, volta a supportare gli arrivi internazionali.