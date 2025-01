Effetto Giubileo su Roma, le imprese prevedono un aumento di fatturato

Grazie al Giubileo quest’anno sarà particolarmente favorevole per le imprese romane. I dati sono quelli della Camera di Commercio di Roma, secondo la quale il 74% delle imprese della Capitale prevede un fatturato in crescita o stabile per il 2025, rispetto al 62% del 2024. Ottimismo anche sul fronte delle dinamiche occupazionali, come riporta Il Sole 24 Ore: il 21% delle imprese stima un aumento dell’occupazione, a fronte di un 10% che, invece, prevede una diminuzione.

Pur essendo appena iniziato, il Giubileo ha già un impatto positivo per il 13% delle imprese romane, convinte di aumentare il fatturato grazie all’eco di questo evento.

Il 2024 ha invece rappresentato un anno di consolidamento, con il 62% delle imprese che ha registrato un fatturato stabile o in aumento. Sul fronte dell’occupazione nel 2024 per il 70% delle imprese romane è rimasta stabile, mentre per il 16% il numero dei dipendenti è aumentato, a fronte del 14% che lo ha ridotto. “L’aumento di occupati ha interessato il comparto della ristorazione, del turismo e più in generale dei servizi” spiega il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti.