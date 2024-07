Non ci sono solo i grandi eventi di richiamo internazionale a trainare l’incoming in Italia. Quest’estate saranno 4mila i piccoli eventi che, tra sagre enogastronomiche, concerti, festival, conferenza e manifestazioni sportive, registreranno qualcosa come 28 milioni di presenze.

A fare i conti è il presidente di Enit Alessandra Priante che, intervistata dall’Adnkronos, sottolinea l’importanza del fenomeno: “Sono eventi - spiega - che si svolgono nei borghi e in località meno conosciute, garantiscono la diversità del prodotto Italia e dunque attrarranno anche gli stranieri che avranno sempre più lo stimolo a uscire dai principali punti di attrazione, quelli degli snodi aeroportuali, e a frequentare il nostro territorio in maniera più ampia”.

Oltre alla promozione degli eventi minori, l’Enit vuole concentrarsi anche sulla digitalizzazione, “altro elemento chiave su cui punteremo, perché - sottolinea Priante - in questo momento storico in cui il 90% delle prenotazioni viene fatto online abbiamo assoluto bisogno che tutti i prodotti che offriamo siano integrati a livello digitale e anche utilizzando gli strumenti dell’intelligenza artificiale”.