Una ventata di energia e una grande attenzione all’analisi dei dati previsionali, i soli “in grado di indirizzare correttamente le strategie future”. L’era di Alessandra Priante si apre nel segno dell’internazionalizzazione e dell’importante cambio di passo segnato dalla trasformazione in Spa che ha coinvolto Enit alla fine dello scorso febbraio.

Aquilana, classe 1971, la nuova presidente di Enit ha una laurea in Economia Aziendale all’università Bocconi e nel suo palmarès annovera master e riconoscimenti internazionali, che l’hanno portata a rappresentare l’Italia in istituzioni internazionali ed europee fino ad approdare all’Unwto, dove ha ricoperto la carica di direttore Europa. In un’intervista esclusiva pubblicata su TTG Italia Global, Priante analizza con lucidità le sfide che vedranno protagonista l’Agenzia Nazionale del Turismo. A cominciare dagli effetti della trasformazione in Spa.

La nuova società

“La nuova Spa è nel periodo di startup sotto la guida del Ministero del Turismo. Si tratta di una macchina poderosa, complessa, attualmente in fase di startup, ma nel giro di qualche mese, speriamo entro la fine dell’estate, lavorerà a pieno regime. Il passaggio a società per azioni richiede un grande sforzo sinergico e gestionale, si riparte da ciò che c’era prima ma trasformando il modello di business. L’ente pubblico economico è diventato una società che - seppur pubblica - opera con logiche diverse. Cruciale sarà il ruolo delle risorse umane che spero potremo valorizzare e corroborare nella giusta direzione”.

Nel mirino della presidente “il massimo sostegno alla vigorosa azione del Ministero del Turismo, diretto da una ministra con una straordinaria visione del comparto. Il tutto nel solco di quella continuità favorita dall’attività dell’attuale amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic”.

L’impresa è impegnativa, “in Italia le cose facili non esistono”, scherza Priante. Ma la volontà di fare bene è grande e le competenze non mancano certo.

L’intervista completa sul nuovo TTG Italia Global, disponibile anche online nella digital edition, a questo link