La sfida che Roberto Pannozzo, nuovo ceo di Carrani Tours, intende vincere insieme alla sua nuova squadra verterà sulla ‘transizione tecnologica’.

Il manager, che ha ricevuto in questi giorni il testimone dalle mani di Chiara Gigliotti, ha le idee chiare su come proseguire lungo la via dello sviluppo dell’incoming tracciata dal suo predecessore.

“Il mio primo obiettivo è quello di mettere il team in condizione di esprimere al meglio tutte le potenzialità di cui dispone. Lavoreremo per essere sempre più al passo con la tecnologia e per offrire di conseguenza ai clienti esperienze tagliate su misura delle diverse esigenze”.

Pannozzo parla di un approccio al futuro “più moderno, nel rispetto dei valori, dell’etica e del lavoro svolto fino ad ora da Chiara Gigliotti, che resterà in azienda almeno per tutto il prossimo anno in qualità di senior consultant. Sarà fra l’altro lei a gestire gli eventi in programma per il centenario di Carrani, un giro di boa importante che ci proietta verso un futuro di efficientamento di tutti i processi produttivi e dell’organizzazione aziendale”.

L’obiettivo 2025 è quello di crescere dal 10 al 20% sul fronte di passeggeri e ricavi e i primi numeri sembrano avvalorare la stima: “A oggi le vendite del 2025 sono già superiori del 30% a pari periodo rispetto a quest’anno. La nostra storicità farà da volano per intensificare i rapporti con i clienti consolidati e aprire nuovi contatti. Il tutto per continuare a spingere anche sui mesi di spalla, che presidiamo implementando costantemente le partenze dei tour”.