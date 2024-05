Sas inaugurerà domani, 18 maggio, il nuovo collegamento diretto Genova-Copenaghen, operato con aeromobili CRJ900 da 90 posti.

Il collegamento sarà operativo tutti sabati fino al 19 ottobre. Dal 2 luglio all’8 agosto la tratta verrà potenziata con l’introduzione di due frequenze aggiuntive il martedì e il giovedì per rispondere alla domanda del mercato scandinavo nel picco della stagione estiva.

“Il Nord Europa è il mercato al quale guardiamo con maggiore interesse per lo sviluppo del traffico - sottolinea Francesco D’Amico, direttore generale dell’Aeroporto di Genova - e il ritorno di Sas, che ringraziamo per aver deciso di tornare a investire sulla nostra regione con un volo diretto da Copenaghen, ci fa ben sperare. Il nostro obiettivo è quello di potenziare i collegamenti diretti a beneficio dell’economia locale, e per farlo contiamo sulla collaborazione di tutti gli stakeholder interessati all’incremento dei flussi turistici. L’altro obiettivo strategico è il recupero dei collegamenti con i principali hub intercontinentali, di particolare interesse per le aziende liguri che devono spostarsi in Europa e nel resto del mondo”.