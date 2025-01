Salgono a oltre mille i voli cancellati nel Regno Unito e in Irlanda a causa della tempesta Eowyn. Forti venti e pioggia continuano a imperversare paralizzando il traffico aereo negli aeroporti principali.

Maggiormente interessati dalle soppressioni, si apprende da euronews.com, gli scali di Dublino, Londra Heathrow, Gatwick, Edimburgo e Glasgow.

Compromessa anche la circolazione ferroviaria in diverse zone del Regno Unito, in particolare nel Galles, in Scozia e nel Nord dell’Inghilterra.

Le autorità invitano a limitare gli spostamenti.