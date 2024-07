Le attività dell’aeroporto di Francoforte sono riprese dopo l’interruzione provocata da un’intrusione di ecoattivisti che, alle 5 di questa mattina, sono riusciti ad arrivare con relativa facilità in diversi punti delle piste incollandosi all’asfalto. Come riporta Corriere della Sera è stato anche emesso un ‘Notam’, un bollettino inviato a compagnie aeree, controllori di volo e aeroporti, per confermar ela chiusura della struttura dovuta a “un’azione degli attivisti”.

Il risultato della protesta nello scalo più importante della Germania sono state decine di voli intercontinentali dirottati altrove, 140 cancellati e forti ritardi. Secondo l’organizzazione ambientalista per il clima Letzte Generation (Ultima generazione), sei attivisti sono riusciti a entrare nell’aeroporto tagliando i recinti con delle cesoie.