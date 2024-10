Curzi e la sua verità

Tornando al tema Veritas dell’ultima edizione della nostra fiera credo sia giusto fare una menzione a Danilo Curzi. A differenza di alcuni suoi colleghi tour operator che si ostinano a raccontare che va sempre tutto bene (anche quando il Mar Rosso vira in basso) il ceo di Idee per Viaggiare ha espresso alcune preoccupazioni su alcune destinazioni internazionali.

Su Giordania ormai non c’è molto da aggiungere da quanto commentato da Curzi tempo fa. La meta è stata affossata dalla situazione internazionale e dal conflitto nell’area. Adesso servirà tempo per fare risalire un Paese con un grandissimo potenziale turistico. Curzi ha aggiunto che Oman, Qatar ed Emirati stanno riscontrando difficoltà evidenti nel prenotato e ora “tutto dipenderà dall’andamento del conflitto, ma ci stiamo accorgendo che il sorvolo di aree di guerra è il vero blocco psicologico”. Per poi spiegare quasi a sorpresa che dal suo osservatorio anche Maldive sta frenando nell’ultima parte del ’24.

Possono sembrare passaggi di poco conto nell’industria che macina risultati e tante parole, ma Curzi ha invece evidenziato che vi sono mete che soffrono e non ha nascosto preoccupazioni. Una piccola Veritas.