Fiumicino brinda alla nuova Ita

Si riparte dai numeri e in casa Ita lo sanno bene. In modo limpido e netto il socio Lufthansa ha fatto capire che nel prossimo piano industriale non ci saranno molte variabili. Si punterà chiaramente all’utile di esercizio e per ribadirlo si è scomodato anche il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, giunto da Francoforte per avviare la nuova Ita con timone tedesco.

Perché, malgrado disponga del 41%, Lufthansa da tempo coordina le attività operative. In perfetto stile tedesco, come hanno imparato a conoscere anche Swiss, Brussels e Austrian (per esempio). Nella stagione in corso non assisteremo a stravolgimenti, ma a partire dal ’26 l’importanza di Roma Fiumicino sarà ancora più marcata. L’hub del Sud Europa guiderà la nuova direttrice di Ita e in casa Aeroporti di Roma si respira grande soddisfazione.