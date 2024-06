A Malpensa e Linate arriva Pocket Flight, gli aggiornamenti sui voli a portata di smartphone

Negli aeroporti milanesi controllare lo stato dei voli diventa più ‘smart’. In collaborazione con la società tecnologica AirportLabs, Sea ha attivato negli scali di Malpensa e Linate il nuovo servizio ‘Pocket Flight’ per i informare i passeggeri in tempo reale sulle partenze direttamente tramite smartphone.

Semplicemente scansionando un Qr code, i pax possono ora accedere direttamente a una pagina completa con i dettagli del proprio volo e scegliere di ricevere notifiche in tempo reale, inclusi i cambiamenti di gate, stato del volo e dettagli sull’imbarco.

“Con le sue funzionalità incentrate sui passeggeri e la perfetta integrazione con i sistemi aeroportuali esistenti, Pocket Flights riesce a migliorare il flusso dei passeggeri, massimizzando al contempo i ricavi non aeronautici dell’aeroporto, sostenendo così il posizionamento degli aeroporti come leader innovativi nel settore”, spiega Bianca Fagaras, product manager di Pocket Flights presso AirportLabs.

“Con l’implementazione di Pocket Flights, siamo orgogliosi di essere all’avanguardia nell’adozione di soluzioni innovative che possono trasformare il modo in cui i viaggiatori vivono i nostri aeroporti - commenta Mario Ponta, direttore Innovation, Quality and Continuous Improvement di Sea Milan Airports -. Insieme ad AirportLabs siamo riusciti a offrire questo nuovo servizio ai passeggeri in un tempo molto breve, con l’obiettivo di migliorare la loro esperienza nei nostri aeroporti fornendo informazioni in tempo reale e personalizzate sul proprio volo. Siamo anche molto contenti di aver trovato in AirportLabs un’azienda che condivide il nostro impegno nell’ investire nella tecnologia per poter offrire soluzione sempre più smart ai nostri passeggeri”.