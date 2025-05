Addio a Jürgen Weber, il ‘Mr Lufthansa’ che rivoluzionò la compagnia

“Jürgen Weber era chiamato Mr Lufthansa, e a ragione. Ha dedicato la sua intera vita professionale alla nostra compagnia plasmandola nella realtà di oggi”. Il ceo del gruppo Carsten Spohr ha usato queste parole per ricordare una delle figure più iconiche della storia della compagnia tedesca, mancato ieri all’età di 83 anni. Una vita spesa per il vettore, di cui tutt’ora era presidente onorario del supervisory board, che a lui deve la spinta del periodo di ristrutturazione e privatizzazione degli anni novanta.

Entrato in Lh come giovane ingegnere nel 1967, ricorda la compagnia in un comunicato, scala rapidamente diverse posizioni fino ad arrivare nell’executive board nel 1990 e alla carica di ceo l’anno successivo. Portano quindi la sua firma alcuni dei passi più importanti della trasformazione di Lufthansa, grazie a una visione lungimirante di come il mondo del trasporto aereo stava cambiando e di come fosse necessario aggregarsi per avere peso negli anni a venire. Altro ruolo importante lo ebbe nella creazione di Star Alliance, ancora oggi la più grande delle alleanze globali tra vettori.

“Le decisioni e gli sviluppi cruciali presso Deutsche Lufthansa AG sono – e rimarranno – indissolubilmente legati al suo nome – ha aggiunto Spohr -. Noi di Lufthansa dobbiamo a Jürgen Weber un debito di gratitudine per il suo servizio eccezionale al Gruppo Lufthansa”.