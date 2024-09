Dopo gli accordi di code sharing del 2021, da ieri Aegean Airlines entra nel capitale di Volotea. Gli spagnoli ricevono così un’iniezione finanziaria che arriverà a 100 milioni di euro. La notizia è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte i due presidenti: Carlos Munoz per Volotea e Eftichios Vassilakis per Aegean.

La compagnia greca entra in Volotea con un primo apporto di 25 milioni di euro immediati, a cui se ne aggiungeranno altrettanti da parte degli spagnoli. La stessa operazione si ripeterà poi nel 2025 con le stesse cifre. “Oggi è un giorno estremamente importante per Volotea, perché questo aumento di capitale rappresenta una buona notizia per i nostri azionisti, e un punto di partenza per lo sviluppo futuro della partnership con Aegean” ha dichiarato Munoz.

La strategia

Se la cifra stanziata dai greci fosse trasformata in titoli, rappresenterebbe il 13% del capitale azionario di Volotea, per salire al 21% con il secondo apporto. “Stiamo investendo in Volotea perché crediamo nella strategia e nelle potenzialità del suo modello di business, ma anche per aumentare la nostra distribuzione in tre mercati molto importanti, Francia, Italia e Spagna - ha dichiarato Vassilakis -. Con questa operazione potremo unire le forze per fornire una connettività più diretta da questi Paesi verso gli aeroporti regionali della Grecia”.

Sono di quest’anno ad esempio i due nuovi collegamenti da Atene su Napoli e Ancona aperti da Volotea. L’aumento di disponibilità di posti nel 2024 sul 2023, arriva così ad una media dell’11%, con un +13% sull’Italia, +14% sulla Spagna e +15% verso la Francia.