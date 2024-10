Aeroporto Milano Bergamo: la pista non sarà riaperta prima delle 20

Non riaprirà prima delle 20, e comunque dopo le operazioni di rimozione dell’aeromobile coinvolto e ripristino dell’asfalto, la pista dell’aeroporto di Milano Bergamo. Il provvedimento si è reso necessario dopo che questa mattina “il volo Ryanair FR 846, proveniente da Barcellona El Prat con a bordo 161 passeggeri, durante la fase di atterraggio ha subito lo scoppio dei quattro pneumatici del carrello posteriore – scrive la società di gestione Sacbo in una nota -. Il danneggiamento non ha compromesso la manovra di atterraggio e non ha causato problemi a bordo né conseguenze ai passeggeri”.

A causa dell’aeromobile fermo in pista, l’operatività è stata sospesa con emissione di un Notam che ha previsto la riapertura della pista non prima delle 20. I voli in partenza sono stati ritardati e i voli in arrivo hanno subito dirottamenti o cancellazioni.