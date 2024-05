Air Europa, parte il riconoscimento facciale a Madrid e Palma

Air Europa ha attivato il progetto di riconoscimento facciale che permette ai passeggeri di semplificare e velocizzare i controlli di sicurezza e l’accesso alle porte d’imbarco.

Da oggi negli aeroporti di Madrid-Barajas e Palma de Mallorca i passeggeri che volano con Air Europa potranno accedere ai controlli di sicurezza senza mostrare i documenti, evitando così code.

I nuovi dispositivi per il riconoscimento facciale consistono in una porta che rileva le caratteristiche biometriche del volto del viaggiatore e acquisisce elettronicamente le informazioni contenute nel passaporto e nella carta d’imbarco, così che al passeggero basterà mostrare il proprio viso per arrivare all'imbarco senza fare file.

L’uso di questa tecnologia è facoltativo e per poterne usufruire, sarà necessario registrarsi nell’app di Air Europa, oppure di Aena o ancora nei punti di riconoscimento facciale presenti in aeroporto. Una volta registrati, servirà solo associare la carta d’imbarco ai voli prenotati. Questo sistema non esonera i passeggeri dal portare con sé sempre la documentazione valida per viaggiare nel rispetto delle normative vigenti.

Air Europa ha previsto, già a partire dai prossimi mesi, l’attivazione del riconoscimento facciale anche negli aeroporti di Barcellona, Ibiza, Las Palmas e Tenerife.