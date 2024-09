Aumento di capitale in arrivo per Air Europa. La famiglia Hidalgo, proprietaria di Globalia e a cui fa capo la compagnia aerea spagnola, avrebbe infatti deciso di iniettare nuovi fondi nel vettore per rimettere a posto i conti ed evitare rischi, considerando che deve ancora essere saldata una parte del debito con il Governo per gli aiuti Covid.

Secondo quanto anticipato da El Confidential e riportato da Preferente, la cifra si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di euro e verrebbe versata entro la fine dell’anno, data entro la quale il Governo aveva fissato la deadline per rimettere a posto i conti dopo la crisi Covid. Nella ricostruzione effettuata dal giornale spagnolo, alla fine del 2023 Air Europa avrebbe avuto un deficit da circa mezzo miliardo, dai quali vanno però scorporati i 260 circa da restituire allo Stato entro il 2026. Questi 200 milioni invece ridurrebbero sensibilmente il debito fornendo quindi ossigeno alle casse del vettore.