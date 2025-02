Air New Zealand, con il progetto Skynests in arrivo i letti a castello

Air New Zealand è da tempo impegnata a offrire migliori condizioni di volo ai viaggiatori a lungo raggio, che utilizzano spesso i suoi servizi dal Nord America e dall’Europa. Per questo motivo ha sviluppato sui B 787 il progetto Skynests, che prevede letti a castello per la classe economica.

In realtà questa offerta dovrebbe già essere operativa, ma è stata posticipata. In base a quanto riporta Preferente, la tratta New York-Auckland dovrebbe comunque avere le sue prime cuccette entro la fine dell’anno.

“Vogliamo offrire la migliore esperienza di volo” spiega Greg Foran, ceo della compagnia aerea.

“La ricerca ci dice che la prima notte lontano da casa è la peggiore e quindi l’aereo deve offrire condizioni molto confortevoli per migliorare quell’esperienza” aggiunge la responsabile del servizio clienti, Leanne Geraghty.

L’azienda ha realizzato cabine con sei letti a castello, disposte in due colonne da tre, dotate di scala. Inclusi nel servizio cuscini e lenzuola, nonché tende per la privacy. Non tutti i passeggeri avranno a disposizione un letto in ogni momento: le cuccette saranno disponibili per quattro ore a passeggero e solo una volta per volo. Inizialmente il prezzo sarà compreso tra 400 e 600 euro per quattro ore.