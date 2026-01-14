Due destinazioni canadesi per tre aeroporti italiani: questi i numeri del piano di Air Transat per i collegamenti sulla Penisola la prossima estate.

La compagnia offrirà voli da Roma Fiumicino, Venezia e Lamezia Terme dal 17 aprile fino a ottobre, arrivando a 11 voli settimanali per Toronto.

Dal 17 aprile al 24 ottobre 2026 il vettore volerà da Roma a Toronto 3 volte la settimana; la frequenza salirà a 6 voli la settimana dal 18 giugno e dal 23 luglio i voli diventeranno giornalieri.

Dal 2 maggio al 12 settembre 2026 sarà operativo il Venezia-Toronto con 2 voli a settimana (martedì e sabato); dall’8 giugno si aggiungerà un volo il lunedì.

I voli da Lamezia Terme a Toronto prenderanno il via il prossimo 11 giugno e proseguiranno fino al 1° ottobre. Il piano prevede un volo a settimana, il giovedì.

I voli su Montréal

Inoltre saranno disponibili anche collegamenti da Roma a Montréal: il primo decollo della stagione è previsto il 18 aprile e i collegamenti saranno operati fino al 24 ottobre. Fino al 19 giugno saranno disponibili 5 voli a settimana, che diventeranno giornalieri a partire da questa data.

In aggiunta, dal 2 maggio al 12 settembre 2026 si potrà volare a Montréal con 3 voli a settimana in connessione via Toronto.

I voli diretti dall’Italia di Air Transat sono operati con aeromobili A330-300 o A330-200, configurati in 2 classi di servizio: economy class e Club Class.

Tiziana Della Serra, managing director & head sales and marketing di Rephouse Gsa in Italia, che rappresenta la compagnia nella Penisola, commenta: “Air Transat è presente ininterrottamente sul mercato italiano da oltre 38 anni, un legame che ha permesso di costruire partnership strategiche con tutto il comparto del trade”.

