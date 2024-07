Non è un periodo facile per i costruttori di aerei. Se Boeing è nel pieno della crisi più pesante della sua storia, anche Airbus deve fare i conti con un flop. Il suo A330neo, per il momento, non sembra aver riscosso il successo sperato sul mercato.

A dimostrarlo sono i numeri delle vendite, solo 42 nel corso di tutto il 2023. Un risultato ben distante da quello messo a segno dall’A320, che solo lo scorso anno, riporta Preferente, ha registrato 1.835 vendite.

Per il momento l’A330neo sembra essere particolarmente apprezzato da Malaysia Airlines, che ha ordinato 20 aeromobili, quattro dei quali in arrivo già entro il 2024.