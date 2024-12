Il nuovo volo diretto Milano Malpensa-Tokyo Haneda, lanciato il 3 dicembre da ANA - All Nippon Airways, sarà competitivo anche sul prezzo. “A causa dello yen debole i flussi italiani non conoscono oggi vincoli stagionali - ha dichiarato all’evento post-inaugurale di Milano Shinichi Inoue, president & ceo ANA - e questo permette di avere una maggior flessibilità anche rispetto ai piani tariffari delle compagnie concorrenti, tant’è che puntiamo a trasformare in breve tempo gli attuali tre collegamenti settimanali in giornaliero”.

Se i mesi di gennaio, febbraio, maggio, giugno e novembre rappresentano quelli più indicati per godere di condizioni economiche particolarmente vantaggiose, l’ampio bacino business che ruota attorno a Milano e la possibilità di unire trasporto passeggeri e cargo (3,5 milioni di tonnellate) garantiscono tassi di occupazione ai massimi livelli sia per l’inbound che per l’outbound.

Per ANA lo scambio di merci brandizzate è, infatti, funzionale alla promozione dello shopping tourism, segmento capace di riequilibrare velocemente i flussi dal Giappone verso l’Italia (ancora al 40% rispetto al pre-Covid), stimolando al contempo quelle generazioni tricolore appassionate di lifestyle giapponese, ma tradizionalmente meno propense a un’espansione della spesa nel Sol Levante.

“I flussi in Europa saranno rafforzati dai collegamenti al via il 31 gennaio 2025 da Stoccolma e il 12 febbraio da Istanbul - ha aggiunto Inoue - attraverso cui potremo agevolare anche combinazioni anti-overtourism verso 50 scali serviti in tutto il Giappone”.