Sciopero in casa Boeing. Al grido di ‘No pay, no plain’ i lavoratori del costruttore americano hanno votato in favore di un’agitazione per richiedere ai vertici una revisione dei salari.

La richiesta, si apprende dalle colonne de Il Sole 24 Ore, è di un aumento del 40% delle remunerazioni previste dall’attuale contratto, aggiornato l’ultima volta sedici anni fa.

Lo sciopero è stato indetto per il 12 settembre e coinvolgerà 30mila lavoratori.