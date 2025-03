Primi mesi dell’anno positivi per Boeing: il costruttore ha superato il competitor Airbus per produzione sia a gennaio sia a febbraio.

Ma non solo: come riporta preferente.com il direttore finanziario Brian West ha dichiarato che l’azienda è riuscita a rispettare il tetto massimo imposto dal governo per la produzione di aeromobili (38 al mese).

Una serie di notizie che ha portato il titolo in Borsa a guadagnare il 6%.

Come evidenzia il sito di informazione spagnolo, questo non significa solo che Boeing è tornato a produrre come prima, ma che è riuscito a recuperare capacità produttiva con l’implementazione delle nuove procedure, che hanno trasformato profondamente i processi.

Secondo quanto emerge, Boeing non avrebbe gli stessi problemi di approvvigionamento di Airbus. La società ha annunciato che consegnerà cinque B787 al mese e che questa cifra aumenterà e, naturalmente, aumenteranno anche le vendite del Max.