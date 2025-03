Personale più esperto e di età superiore ai 50 anni per far fronte alla carenza di piloti. Questa la strategia che stanno seguendo le compagnie aeree per far fronte alla situazione attuale.

Come riporta traveldailynews.com, la domanda sta aumentando di pari passo con il balzo in avanti della richiesta di voli. E ora il settore dell’aviazione sta cercando di far fronte alla carenza di personale, anche assumendo piloti di età meno giovane.

Secondo il Pilot and Technician Outlook (PTO) di Boeing, i vettori commerciali avranno bisogno di 980.000 nuovi membri del personale di cabina entro il 2043 per mantenere in funzione la flotta commerciale globale.

L’esperienza

L’assunzione di personale over 50 non ha solo come conseguenza il fatto di riuscire a far fronte alle richieste, ma anche lo sviluppo di competenze che non sono semplicemente tecniche ma si acquisiscono sul campo. L’esperienza, viene ancora sottolineato, svolge un ruolo importante nel mantenimento della sicurezza del volo in quanto è collegata a una conoscenza più approfondita delle procedure di sicurezza ed emergenza.