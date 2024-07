Ci sono anche due nuove rotte sull’Italia nel piano di espansione di China Eastern sull’Europa. Il vettore cinese raddoppierà così i collegamenti verso la Penisola andando ad aggiungere ai due voli già attivi su Roma Fiumicino una direttrice tra il Pudong International Airport di Shanghai e Venezia e una tra il Xi'an Xianyang International Airport e Milano Malpensa.

Secondo quanto riportato da Aviationweek, le new entry prenderanno il via a partire dal prossimo mese di settembre e saranno effettuate utilizzando gli A330 della flotta, entrambe con tre frequenze alla settimana. Il volo su Milano era stato già effettuato per pochi mesi nel periodo pre pandemico, mentre Venezia rappresenta una novità assoluta per il network di China Eastern.