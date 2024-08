Controlli in aeroporto, il servizio Fast Track di Telepass attivo anche a Napoli

Approda anche all’aeroporto Napoli ‘Fast Track’, l’accesso prioritario per i clienti Telepass. Dopo aver attivato il servizio negli scali di Roma, Milano e Torino, l’azienda di telepedaggio lancia la novità anche nello scalo partenopeo, in vista del picco delle partenze estive.

Il servizio permette ai clienti della società del Gruppo Mundys di passare i controlli di sicurezza attraverso una corsia preferenziale, semplicemente presentandosi al varco Fast Track mostrando carta d’imbarco e un QR code - scaricato tramite l’apposita app - dalla schermata del proprio telefono.

Gratuito per i clienti Plus e in omaggio per quelli Base fino al 31 dicembre 2024, il servizio consente di richiedere in app fino a un massimo di 5 Fast Track.