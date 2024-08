Cresce del 33% il traffico della Zayed International Airport

Abu Dhabi Airports, società che gestisce cinque aeroporti emiratini, ha diffuso i risultati del primo semestre 2024 evidenziando come l'intero network abbia quasi raggiunto i 14 milioni di passeggeri, ossia un +33,5% rispetto al periodo gennaio-giugno del 2023.



A giocare un ruolo chiave è stato lo Zayed International Airport che da solo ha visto in transito oltre 13,7 milioni di viaggiatori, segnando un incremento del 33,8%. Una crescita giustificata dall'aumento dei voli operati (+24,3%) per un totale di 84,3mila movimenti nel semestre.