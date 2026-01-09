Debutta in 10 città la Premium Economy di Emirates

Emirates alza la posta sulla Premium Economy. La nuova classe di viaggio debutta in 10 città.

“Uno dei voli giornalieri per Roma sarà operato con l’A350 - si legge nella nota del vettore -, affiancando i nuovi voli giornalieri per Copenaghen, Phuket e Città del Capo, aggiungendo una frequenza extra”. I passeggeri avranno a disposizione la nuova Premium Economy. Entro il primo luglio inoltre la compagnia schiererà i suoi A380, Boeing 777 e A350 riammodernati con le più recenti cabine di Premium Economy su oltre 84 rotte.

Dal 29 marzo il servizio giornaliero EK099/100 sulla storica rotta Roma–Dubai, operativa da oltre 30 anni, sarà effettuato con l’A350. Il collegamento partirà da Dubai alle 03:50, con arrivo a Roma alle 08:00, mentre il volo di ritorno decollerà dall’Italia alle 10:55 per arrivare a Dubai alle 18:40.