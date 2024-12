easyJet fa scorta di Saf per le rotte da Malpensa

easyJet fa scorta di carburante sostenibile. La low cost britannica ha siglato un accordo con Enilive - società specializzata in prodotti e servizi per la mobilità - per rifornire alcuni voli in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa con il Saf durante la stagione invernale.

Le rotte interessate sono quelle che collegano lo scalo milanese a Oslo e Tromsø, in Norvegia.

Attraverso l’operazione, la compagnia aerea beneficerà del Saf Support Program 2024 di Sea, che ha previsto un contributo di 800 euro per tonnellata ai vettori che nel corso dell’anno utilizzano questo carburante sugli scali milanesi, per un valore complessivo di 500mila euro.

Enilive ed easyJet hanno inoltre firmato una Lettera di Intenti per una potenziale fornitura aggiuntiva di circa 30.000 tonnellate di Saf Enilive in purezza in altri aeroporti italiani.

“I Saf sono fondamentali per la nostra strategia di decarbonizzazione e giocheranno un ruolo cruciale nell’aiutare il settore aereo a raggiungere gli obiettivi net zero - commenta Raminder Shergill, director of Tax & Fuel Strategy di easyJet -. Siamo quindi entusiasti di collaborare con Enilive e con il nostro partner strategico Sea alla firma di questo accordo, sperando di fornire un altro segnale positivo per stimolare la crescita dell’industria dei Saf.”