easyJet, nuovi sedili ultraleggeri per maggiore comfort dal 2028

easyJet ha annunciato un ordine di nuovi sedili, che si prevede siano oltre il 20% più leggeri rispetto a quelli attualmente utilizzati, offrendo fino a 5 centimetri di spazio aggiuntivo per le gambe dei viaggiatori.

I sedili di nuova generazione Kestrel in classe economy, prodotti dal costruttore britannico Mirus Aircraft Seating, saranno installati sulla futura flotta Airbus A320neo e A321neo di easyJet. L’accordo, che riguarda le consegne future a partire dal 2028, rappresenta un ulteriore passo nella strategia di easyJet per ridurre le emissioni e il consumo di carburante, migliorando al contempo l’efficienza operativa.

Aerei più leggeri e più comfort in cabina

Progettato specificamente per operazioni a corto e medio raggio, il sedile Kestrel offre spazio e comfort per i passeggeri ai massimi livelli del settore. Il design ergonomico consente ai passeggeri di beneficiare di maggiore spazio per le gambe senza modificare il passo dei sedili, mentre la struttura reclinata preconfigurata migliora il comfort garantendo maggiore spazio per ginocchia e tibie.

David Morgan, chief operating officer di easyJet, ha dichiarato: “Oltre ai benefici in termini di sostenibilità, lo spazio aggiuntivo per le gambe e il maggiore comfort che questi sedili offriranno garantiranno anche un’esperienza di viaggio migliorata per i nostri clienti, che sappiamo apprezzeranno”.

Parallelamente al rinnovo della flotta, easyJet continua a concentrarsi sulla riduzione del peso degli aeromobili attraverso una serie di iniziative pratiche guidate dall’ingegneria, avendo recentemente introdotto un innovativo sistema di verniciatura a peso ridotto, che viene progressivamente implementato sulla flotta, e rimuovendo i manuali di volo grazie alla loro completa digitalizzazione.