easyJet amplia il network e aggiunge la Georgia tra le proprie destinazioni. In particolare, dal 1 aprile 2025 il vettore offrirà ai viaggiatori italiani l’unico collegamento attualmente disponibile tra Milano Malpensa e l’aeroporto Internazionale di Tbilisi Shota Rustaveli. I voli saranno operati con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato.

“Siamo entusiasti di annunciare oggi la nuova rotta tra Milano e Tbilisi – ha commentato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -, che andrà ad ampliare ulteriormente il ventaglio di destinazioni raggiungibili con easyJet da Milano Malpensa, dove siamo il principale vettore con 22 aeroplani basati. Grazie a questo nuovo collegamento verso il cuore del Caucaso, siamo felici di offrire per la prima volta ai nostri passeggeri la possibilità di scoprire la Georgia con un volo diretto dall’aeroporto di Malpensa a partire dalla prossima primavera. Dalla nostra base di Malpensa, arriviamo così a operare 71 rotte verso 22 paesi consolidando ulteriormente la nostra presenza presso lo scalo, da cui abbiamo già annunciato negli scorsi mesi 6 nuovi collegamenti per la stagione invernale appena iniziata.”

“I nuovi collegamenti diretti con Milano Malpensa – ha aggiunto Maia Omiadze, responsabile dell’ente del turismo della Georgia - rappresentano un traguardo significativo per la Georgia. Continueremo a promuovere il nostro Paese in Italia e a condurre campagne dedicate a valorizzare il potenziale turistico della Georgia. Grazie ai voli diretti, prevediamo di accogliere un numero maggiore di viaggiatori europei, sostenendo il settore del turismo. I flussi turistici tra Georgia e Italia si sono rafforzati notevolmente negli ultimi anni. Nei primi sei mesi del 2024, il numero di visitatori dall’Italia è aumentato del 40,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Milano è una porta d’accesso chiave per questa crescita. Questa opportunità apre porte non solo ai viaggi di piacere ma anche per affari, creando un ponte che migliora lo scambio culturale e la crescita economica. Il ruolo centrale di Milano nel panorama della mobilità consente al turismo georgiano di prosperare maggiormente, offrendo ai visitatori un mix di tradizione, emozioni ed esperienze”.