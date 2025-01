Dal 1 novembre Etihad Airways aggiungerà il terzo volo giornaliero tra Milano e Abu Dhabi.

“Con partenze mattutine, pomeridiane e serali e tariffe vantaggiose, i nostri tre voli giornalieri offrono orari perfetti per i viaggiatori in entrambe le direzioni - ha dichiarato Arik De, chief revenue and commercial officer di Etihad Airways -. Questo potenziamento del servizio offre ai viaggiatori più opzioni per esplorare Abu Dhabi e connettersi al nostro network globale in continua crescita”.

I tre voli giornalieri offriranno 12 mila 600 posti settimanali tra Milano e Abu Dhabi, con un incremento del 115% rispetto all’anno precedente. Gli orari sono stati attentamente pianificati per massimizzare la convenienza sia per i viaggiatori business e leisure.

I voli saranno operati con aeromobili Boeing 777-300 e Airbus A321LR della moderna flotta di Etihad. L’A321LR, ultima aggiunta alla flotta, offre un’esperienza boutique premium con design innovativo della cabina e comfort all’avanguardia..