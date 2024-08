“La dotazione certificata di 218 milioni di euro per gli aeroporti pugliesi a copertura di investimenti previsti per il periodo 2024/2027 è forse la più bella notizia dell’estate per il turismo di Puglia”. Così Francesco Caizzi, vicepresidente nazionale e presidente pugliese di Federalberghi, a commento dell’approvazione, da parte di Enac, del contratto di Programma di Aeroporti di Puglia, grazie al quale, aggiunge Caizzi, “la società aeroportuale regionale potrà avviare una serie di interventi finalizzati al miglioramento della capacità degli scali e dei servizi per i passeggeri, alla sicurezza, nonché alla qualità dei servizi e alla tutela ambientale”.

“Adp - aggiunge - ritorna a essere la leva più importante per la realizzazione di quella industria pugliese del turismo che tutti gli operatori del settore, albergatori in testa, rincorrono sin dall’epoca del “miracolo” del lancio del brand Puglia quale regione cool, finalmente nota e apprezzata come destinazione turistica in Italia e nel mondo”.