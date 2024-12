Flydubai apre la Business Class lounge al Dubai International

flydubai ha inaugurato la sua nuova nuova Business Class lounge al Terminal 2 del Dubai International.

La lounge mette a disposizione 900 metri quadrati di spazio per ospitare più di 200 passeggeri ed è situata dopo il controllo passaporti e le corsie di sicurezza nell'area partenze del Terminal 2 dell'aeroporto Dubai International. Il gate d'imbarco per i passeggeri di Business Class si trova nella lounge dove i passeggeri possono salire a bordo degli autobus di Business Class dedicati per i loro voli.

“Quest’anno flydubai celebra una pietra miliare nel suo viaggio segnando 15 anni di attività – dice Hamad Obaidalla, chief commercial officer di flydubai -. Rimaniamo impegnati in una costante evoluzione e investiamo nel miglioramento dell'esperienza del cliente sia in volo sia a terra. La nuova lounge offrirà un'esperienza di viaggio piacevole e senza interruzioni per i nostri passeggeri di Business Class dal Terminal 2 di Dubai”.

La lounge presenta una facciata in vetro, una varietà di aree di configurazione dei posti a sedere, tra cui una sala da pranzo, una lounge e uno spazio tranquillo per il relax. All'interno della lounge, i clienti possono aspettarsi un'ampia gamma di opzioni di ristorazione, dal buffet di ispirazione internazionale alle opzioni à la carte. A disposizione anche docce, una sala di preghiera e altri servizi pratici come Wi-Fi gratuito, postazioni di lavoro e molteplici stazioni di ricarica.