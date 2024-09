Jet fuel in lieve calo ad agosto. Secondo il bollettino Iata diffuso da Fto, rispetto al mese di luglio il costo del carburante si è attestato sotto gli 800 dollari, con una media per tonnellata pari a 741,92 dollari, in decremento di 67,26 dollari, pari a -8,31%.

Rispetto al mese di agosto dell’anno precedente il decremento è stato di 229,74 dollari, pari a -23,64%.

Il cambio medio del dollaro ad agosto viene dichiarato dalla Bce pari a 1,10122 dollari per un euro, con un apprezzamento del +1,55% rispetto al mese precedente.